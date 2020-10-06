Ереван проигрывает битву за Карабах

То, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе иначе как избиением младенцев не назвать. Помимо непосредственно Азербайджана в конфликте на стороне Баку опосредованно выступают Израиль Беларусь . Ну, а Турция так вторглась в чужой конфликт не только вооружением, но и политическими выпадами, а также помощью военных специалистов. Активную роль в войне играет артиллерия, в том числе и реактивная. И за это Алиев должен благодарить Лукашенко, который в свое время поставлял Азербайджану РСЗО «Полонез».

Баку решил разыграть самый новомодный и очень перспективный сценарий войны беспилотников. Это игра в одни ворота, потому что Вооруженные силы Армении располагают лишь незначительным количеством разведывательных дронов местной разработки. Правда, они также могут использоваться как самолеты-снаряды.

В самом начале конфликта гражданская грузовая авиакомпания Silk Way послала несколько транспортников Ил-76 с аэродрома им. Гейдара Алиева в Израиль. Откуда в большом количестве были завезены разведывательно-ударные беспилотники IAI Harop, которые начали широко использоваться в качестве самолетов-снарядов, начиненных 25 килограммами взрывчатки.

Именно эти дроны, обладающие мощной разведывательной аппаратурой, начали массово выводить из строя устаревшие советские комплексы ПВО ближнего действия — ЗРК «Оса» и «Стрела-10» — которые должны были защищать Нагорный Карабах от воздушных налетов. Что-то, конечно, они сбили. Армянская сторона сообщала, что перехвачены 4 беспилотника. Однако в десяти Ил-76 (столько этих транспортных самолетов эксплуатирует авиакомпания Silk Way) израильских дронов помещается значительно больше.

После уничтожения средств противовоздушной обороны подтягиваются турецкие беспилотники Bayraktar TB2, боевая нагрузка у которых больше — 55 кг. К тому же они многоразовые, то есть не пикируют на цель, как камикадзе, а, отбомбившись, возвращаются на базу. Турецкие дроны снаряжаются парой ракет «воздух-поверхность» MAM-L и MAM-C весом 22,5 кг.

На первых порах турки отрицали свое участие в конфликте. Теперь же существуют документальные свидетельства. В Баку на цифровых билбордах крутят патриотические ролики, на которых демонстрируются атаки израильских и турецких дронов на армянские позиции. Первоначально, эти ролики показывали на сайте Министерства обороны Азербайджана, теперь их продвигают в широкие народные массы.

А между тем, все это можно было предвидеть. Собственно, армяне летом наблюдали, как Азербайджан усиленно готовится к большой войне с использованием современного вооружения, которое прекрасно себя зарекомендовало в Ливии, где турецкие беспилотники совершили перелом в противостоянии войск маршала Хафтара и проправительственных сил.

В июне Азербайджан заявил о намерении приобрести партию, количество не разглашалось, ударных беспилотников Bayraktar TB2. Спустя два месяца в Баку состоялась встреча Алиева и министра обороны Закира Гасанова с турецкой делегацией, которую возглавлял министр обороны Хулуси Акар . В делегацию входил генерал-майор Гексель Кахья, который организовывал центр управления беспилотниками в Ливии.

В значительной степени благодаря деятельности этого турецкого офицера было остановлено наступление маршала Хафтара на Триполи. Размах той дроновой войны был беспрецедентным — было совершено около тысячи авиаударов. И это в условиях непрекращающегося хаоса, в котором пребывает Ливия после убийства Каддафи. В Азербайджане же отдача от деятельности главного специалиста по дроновой войне могла быть более существенной.

«Турецкие боевые беспилотники успешно изменили ситуацию в гражданской войне в Ливии в пользу стороны, которую поддерживает Турция. Очевидно, что теперь и Азербайджан будет страстно желать турецкие дроны, чтобы изменить военный баланс на Южном Кавказе в свою пользу», — сказал тогда Aljazeera один из военных аналитиков.

Однако в Ереване на это не обратили должного внимания. Генштаб пребывал в эйфории. В июле в ходе пятидневного вооруженного конфликта на границе в Тавушской области Армения одержала внушительную победу. (Правда, у Азербайджана на этот счет противоположное мнение).

Было сбито 10 и перехвачено 3 беспилотника израильского производства. Армянские дроны уничтожили двоих азербайджанских высокопоставленных военных. Сообщалось, что были поражены три танка и несколько военных автомобилей. Разумеется, по данным Азербайджана потери были гораздо меньше. Такая же асимметрия и по армянским потерям.

Иллюзию защищенности армянских Вооруженных сил от беспилотников укрепили российские военные. В конце июня состоялись совместные армяно-российские учения войск ПВО. На них обсуждались характеристики перехваченных израильских дронов, рассматривалась тактика противодействия этим средствам воздушного нападения. Также есть косвенные сведения относительно того, что проводились и обсуждения турецкого ударного дрона.

Итогами этих учений было признание того, что существующие ресурсы ПВО Армении вполне достаточны для ведения противодронных действий. В частности, были отмечены высокие боевые качества ЗРК «Оса». На том основании, что «Оса» сбила разведывательный израильский беспилотник Hermes 900, оснащенный мощным приборным оборудованием.

Ну, и порекомендовали больше полагаться на сравнительно недавно поставленные Россией Армении комплексы РЭБ. Если речь идет об «Инфауне», переданной Армении, то этот комплекс предназначен не для борьбы с беспилотниками. Если же это «противодронное ружье» «Пищаль», то оно эффективно лишь в борьбе с самоделками террористов. Практически безнаказанные атаки «Байрактаров» продемонстрировали неэффективность комплексов РЭБ, которые эксплуатируют войска ПВО Армении.

В то же время ресурсы, которыми располагают российские военные в Сирии, вполне достаточны для борьбы с любыми беспилотниками. В частности и с турецкими. И такие прецеденты существуют. Это прежде всего ЗРПК «Панцирь-С1» в умелых руках. Некоторое количество «Панцирей» пораженных в Ливии турецкими беспилотниками — это следствие двух причин. Во-первых, плохая подготовка боевых расчетов. Во-вторых, отсутствие у комплексов РЛС, поскольку это экспортная модификация. Наведение на цели осуществляется с использованием лишь оптических прицелов.

Так что в ситуации, когда Азербайджан массово, для большой войны, закупает новое эффективное оружие, никак не отреагировать на это повышением качества оборонительного вооружения, — это громадная ошибка.

Потому лишь отразив воздушные атаки можно рассчитывать на то, что активность противника захлебнется. Потому что после успешной воздушной фазы операции в ход идут наземные войска. И здесь у Армении позиции довольно слабые. Потенциал армии Азербайджана процентов на 30-40 выше как по численности военнослужащих, так и по арсеналу военной техники.

Россия оказалась в крайне неприятном положении. И тут возможны лишь два решения, и оба плохие. Либо послать в зону конфликта войска, чтобы остановить агрессию в отношении партнера по ОДКБ. Либо ничего не делать, продолжая призывать воюющие стороны примириться. И в этом случае ОДКБ немедленно развалится как карточный домик.