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Президент Карабаха вернулся с передовой 

Газета.Ru и ещё 33 30 минут назад
Президент Карабаха вернулся с передовой
Фото: armenpress.am
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян рассказал, что вернулся с передовой.

"Только что вернулся с передовой, был на различных участках, везде — воодушевление, подвиг, героизм. Наша победа неизбежна", — написал он в Facebook.

Также Арутюнян поблагодарил армию за выполнение поставленных перед нею задач.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
Конфликты , Армия , В мире , Войска , Кавказ , Араик Арутюнян , Министерство обороны
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