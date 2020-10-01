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Пашинян обвинил Турцию в намерении продолжить геноцид армян 

Lenta.ru 1 час назад
Пашинян обвинил Турцию в попытке продолжить геноцид армян
Фото: ТАСС
Турция вернулась на Кавказ, чтобы продолжить геноцид армянского народа. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения и армяне Южного Кавказа являются последним препятствием для турецкой экспансии на север, юго-восток и восток, а также реализации ее имперской мечты», — написал Пашинян.

Он обвинил Турцию в намерении продолжить геноцид для достижения прагматических целей в регионе.

«Это уже не просто вопрос Карабаха и не вопрос безопасности армянского народа. Сейчас это вопрос международной безопасности, и сегодня армянский народ защищает также и международную безопасность, принимая на себя, возможно, новую историческую миссию», — пояснил политик.

Ранее 1 октября Пашинян заявил, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) противостоит терроризму «во имя глобальной безопасности»: «Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов».
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Комментарии 2
Конфликты , В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян , Армения , Турция
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