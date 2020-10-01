Пашинян обвинил Турцию в попытке продолжить геноцид армян

«Это уже не просто вопрос Карабаха и не вопрос безопасности армянского народа. Сейчас это вопрос международной безопасности, и сегодня армянский народ защищает также и международную безопасность, принимая на себя, возможно, новую историческую миссию», — пояснил политик.