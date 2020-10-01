Пашинян обвинил Турцию в попытке продолжить геноцид армян

Турция вернулась на Кавказ, чтобы продолжить геноцид армянского народа. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Армения и армяне Южного Кавказа являются последним препятствием для турецкой экспансии на север, юго-восток и восток, а также реализации ее имперской мечты», — написал Пашинян.
Он обвинил Турцию в намерении продолжить геноцид для достижения прагматических целей в регионе.
«Это уже не просто вопрос Карабаха и не вопрос безопасности армянского народа. Сейчас это вопрос международной безопасности, и сегодня армянский народ защищает также и международную безопасность, принимая на себя, возможно, новую историческую миссию», — пояснил политик.
Ранее 1 октября Пашинян заявил, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) противостоит терроризму «во имя глобальной безопасности»: «Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов».