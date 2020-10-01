Названа задача России в Карабахе

«Независимость Нагорно-Карабахской республики определилась, на мой взгляд. Вряд ли Карабах вернется в состав Азербайджана, это мое глубокое убеждение. Поэтому цель, которая заявлена и подчеркнута, в том числе, Турцией, требование уйти с оккупированных территорий, вызывает, честно говоря, недоумение. Если считать всю территорию НКР оккупированной, то в этом случае это произошло 2,5 тысячи лет назад. Именно тогда армяне расселились на этой территории. Но тогда сложно доказать, что территория имела какое-то отношение к Азербайджану, которого в те времена не существовало. Что может сделать Россия? Боевые действия между сторонами наносят ущерб авторитету Российской Федерации. Как силы, как страны, которая способна в случае необходимости добиться прекращения огня. Мы демонстрировали такую способность в 1994 году, находясь в ситуации существенно слабее после распада СССР. Но Россия приложила усилия к прекращению огня и подписанию Бишкекских соглашений», — отметил он.