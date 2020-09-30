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Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25 

Lenta.ru и ещё 94 1 час назад
Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25
Фото: Lenta.ru
Министерство обороны Армении показало фотографии сбитого Су-25, который, по версии армянской стороны, был сбит турецким истребителем F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Погибшим пилотом штурмовика был майор Вооруженных сил Валерий Данелин, сообщили в министерстве иностранных дел Армении.
Там добавили, что это «не первая провокация Военно-воздушных сил Турции», передает РИА Новости. «27 сентября на том же участке армяно-азербайджанской границы турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Накануне Минобороны Армении заявило, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа. В Турции эти данные опровергли, а Азербайджан назвал удар по Су-25 фантазией Армении и отметил, что не использует F-16 и вообще боевую авиацию.
Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Кавказ , Оружие , Шушан Степанян , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , ИА Sputnik , Армения , Турция
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