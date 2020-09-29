Армения показала удары по позициям армии Азербайджана 

Министерство обороны Армении показало удары по позициям армии Азербайджана . Видео болевых действий опубликовано на YouTube.

Отмечается, что на кадрах показано уничтожение азербайджанской военной техники. Помимо этого, на видео запечатлен момент удара по группе военных армии Азербайджана, которые разбегаются в стороны за секунду до этого.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.