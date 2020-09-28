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Кровавая битва по всему фронту 

Александр Котлеткин 2 часа назад
27 сентября в зоне Карабахского конфликта начались ожесточенные боевые действия с применением тяжелой артиллерии, танков и беспилотников. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. Азербайджан также ввел военное положение на всей территории страны.
28 сентября азербайджанские войска продолжили наступление в направлении Нагорного Карабаха. Как сообщает информационного штаба НКР в Facebook, свыше 50 населенных пунктов в непризнанной Нагорно-Карабахской республике подверглись атакам азербайджанских войск.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын поддержал Азербайджан и заявил, что Анкара поддерживает Баку и осуждает действия Армении в Азербайджане.
МИД России призвал стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха немедленно прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
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Конфликты , Фото , Ибрагим Калын , МИД , Азербайджан , Армения
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