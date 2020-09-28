Турция подготовила спецназ к отправке в Азербайджан

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Турция собирается задействовать в операции на азербайджано-армянском фронте элитный спецназ регулярных войск «Бригада Командос», сообщил источник.

«Турция планирует задействовать спецподразделение регулярных войск в операции на азербайджано-армянском фронте», — сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным источников, Анкара намерена выслать спецназ в помощь Баку в связи с провалом блиц-крига ВС Азербайджана в зоне Нагорного Карабаха.

Отмечается, что после вступления турецкого спецназа в боевые действия конфликт перейдет в принципиально иную политическую стадию.