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Турция подготовила элитный спецназ к отправке в Азербайджан 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Турция подготовила спецназ к отправке в Азербайджан
Фото: ТАСС
Турция собирается задействовать в операции на азербайджано-армянском фронте элитный спецназ регулярных войск «Бригада Командос», сообщил источник.

«Турция планирует задействовать спецподразделение регулярных войск в операции на азербайджано-армянском фронте», — сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным источников, Анкара намерена выслать спецназ в помощь Баку в связи с провалом блиц-крига ВС Азербайджана в зоне Нагорного Карабаха.
Отмечается, что после вступления турецкого спецназа в боевые действия конфликт перейдет в принципиально иную политическую стадию.
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Караба