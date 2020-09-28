В Азербайджане объявлена частичная мобилизация 

Частичная мобилизация объявлена в Азербайджане после обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев , оно вступает в силу со дня подписания, передает РИА «Новости».

«Президент Азербайджана подписал распоряжение об объявлении частичной мобилизации в Азербайджане», — сообщили в пресс-службе Алиева.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.