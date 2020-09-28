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В Азербайджане объявлена частичная мобилизация 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 69 1 час назад
В Азербайджане объявлена частичная мобилизация
Фото: РИА Новости
Частичная мобилизация объявлена в Азербайджане после обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Соответствующее распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев, оно вступает в силу со дня подписания, передает РИА «Новости».
«Президент Азербайджана подписал распоряжение об объявлении частичной мобилизации в Азербайджане», — сообщили в пресс-службе Алиева.
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
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Конфликты , Армия , В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , РИА Новости
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