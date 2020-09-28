Ереван обвинил Азербайджан в применении ТОС в Карабахе

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о применения азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе.

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«Ночью бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия с применением артиллерийских средств и бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы «ТОС», – передает РИА «Новости» слова Степанян.

По ее словам, армянские силы сдерживают наступление, «нанося противнику значительные потери в живой силе и технике».

Ранее минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.