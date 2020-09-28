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Ереван обвинил Азербайджан в применении ТОС в Карабахе

Деловая газета "Взгляд"иещё 19
38 минут назад
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о применения азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе.
Ереван обвинил Азербайджан в применении ТОС в Карабахе
Фото: EPAEPA
«Ночью бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия с применением артиллерийских средств и бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы «ТОС», – передает РИА «Новости» слова Степанян.
По ее словам, армянские силы сдерживают наступление, «нанося противнику значительные потери в живой силе и технике».
Ранее минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе.
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.
Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Конфликты,В мире,Война, Карабах,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Министерство обороны,РИА Новости,Ереван,Армения,Азербайджан,
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