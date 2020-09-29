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Азербайджан опроверг сообщение Еревана о сбитом в Карабахе самолете 

Вечерняя Москва и ещё 51 23 минуты назад
Азербайджан опроверг слова Армении о сбитом самолете
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию, поступившую от Еревана, о том, что в Карабахе был сбит самолет республики.
В Баку сообщения об этом назвали ложными и дезинформирующими.
Ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

— Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии, — цитирует его РИА Новости.

Напомним, 27 сентября Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика ввели военное положение и объявили мобилизацию. Это произошло после того, как Минобороны Азербайджана заявило, что военные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Уточняется, что есть погибшие среди мирного населения. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике заявили, что нападению подвергся город Степанакерт. Жителей призвали укрыться в убежищах и не выходить на улицу.
Также 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики. С понедельника, 28 сентября, в стране установлен комендантский час. Он будет длиться с 21:00 до 06:00 по местному времени.
Конфликт на армяно-азербайджанской границе
12 июля на армяно-азербайджанской границе произошло столкновение военнослужащих двух государств. Причиной стало нарушение вооруженными силами Армении режима прекращения огня на участке границы в Товузском районе. В результате стрельбы обе стороны понесли потери.
На следующий день Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией из 120-миллиметровых минометов. Азербайджанские военные пообещали дать жесткий ответ.
Военный конфликт привлек внимание общественности, в частности МИД РФ, где заявили о недопустимости дальнейшей эскалации напряжения между сторонами. Впоследствии посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы оценил всю ситуацию и не исключил, что в Нагорном Карабахе также «в любой момент могут начаться аналогичные действия».
14 июля стороны понесли новые потери: армянские и азербайджанские военные лишились в боях нескольких высокопоставленных офицеров. 16 июля в армии Азербайджана пригрозили ракетным ударом по армянской АЭС.
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Конфликты , Армия , Кавказ , Катастрофы
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