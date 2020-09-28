Третья Карабахская

Азербайджан начал полномасштабное наступление на территорию Нагорного Карабаха (Республики Арцах). Столицу непризнанного государства обстреливает артиллерия, военные сбивают боевые самолеты и беспилотники. В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. По версии Баку, эта операция стала ответом на агрессию со стороны Вооруженных сил Армении. В Ереване придерживаются противоположного мнения и заявляют, что первым напал именно Азербайджан. Давний геополитический конфликт двух стран разгорелся с новой силой еще в июле, когда на армяно-азербайджанской границе начались взаимные артиллерийские обстрелы. Несмотря на то что это произошло в 300 километрах от спорных территорий Арцаха, обе стороны выразили уверенность, что это будет прологом к новой Карабахской войне, уже третьей. Подробности конфликта и позиции сторон — в материале «Ленты.ру».

Фото: AP AP

Ровно в четыре утра

Первые сообщения о том, что в районе Нагорного Карабаха снова начались боевые действия, опубликовал Азербайджан рано утром в воскресенье, 27 сентября. В результате погибли мирные жители.

В районе 07:00 (08:00 мск) премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал полномасштабное наступление на территорию Нагорного Карабаха, в котором задействованы ракетные войска, сухопутные силы и даже ВВС. Пресс-секретарь президента Арцаха рассказал, что столица непризнанной республики Степанакерт попала под ракетный обстрел, среди мирного населения есть жертвы — женщина и ребенок погибли в одном из приграничных сел.

Aziz Karimov / Reuters /// Азербайджанский БТР

Одновременно Минобороны Армении начало публиковать кадры уничтожения военной техники противника — в частности, в первые часы боевых действий над Нагорным Карабахом были сбиты два вертолета и три беспилотника. Уже после этого, около 07:30 (08:30 мск) в Баку официально объявили о начале контрнаступательной военной операции по всей линии фронта в зоне конфликта.

Президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян выступил с обращением к жителям после 09:00 (10:00 мск). Он объявил военное положение и всеобщую мобилизацию граждан старше 18 лет. До полудня к Арцаху присоединилась и Армения. Впрочем, добровольцы не стали дожидаться официального приглашения и уже начали заполнять центральные площади Еревана, готовые сразу же отправиться на фронт.

Баку в течение дня заявлял, что контролирует ситуацию на линии соприкосновения. Однако ближе к 16:00 (17:00 мск) парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов страны. К вечеру президент Ильхам Алиев согласовал это решение, однако о дополнительной мобилизации в стране пока не говорят.

Баку и Ереван уже обвинили друг друга в эскалации конфликта. У сторон, как и обычно, противоположные точки зрения на то, что стало причиной начала боевых действий.

Авантюры и провокации

По данным Минобороны Азербайджана, именно армянские военные рано утром начали масштабные артиллерийские обстрелы приграничных азербайджанских поселков. Слово «армянские» подразумевает как служащих Вооруженных сил Армении, обеспечивающих безопасность непризнанной республики, так и собственной армии Арцаха — но Баку не признает это государственное образование и считает его своей территорией, оккупированной Арменией.

Как говорится в официальном заявлении советника президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева , обстрел позиций ВС страны начался около 06:00 и сразу вдоль всей линии фронта. Стреляли из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок, причем не только по военным объектам — пострадали шесть приграничных сел.

РИА Новости / Стоп-кадр видеозаписи уничтожения танка ВС Азербайджана

«На фоне общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН, во время, когда мир ведет борьбу с пандемией COVID-19 военно-политическое руководство Армении прибегло к очередной военной авантюре и провокации», — добавил Гаджиев.

Под провокацией он имеет в виду обострение на границе самой Армении и Азербайджана. 12 июля, согласно официальной версии Баку, армянские военные без предупреждения и видимых на то причин начали артобстрел территории соседнего государства.

Армения указывает, что причина для обстрелов все же была, только открыли огонь с азербайджанской стороны. По версии Минобороны страны, ранним утром 12 июля со стороны соседнего государства приехали военные на УАЗе и попытались пересечь границу. Они не отреагировали на предупреждения, поэтому армянским военнослужащим пришлось их остановить. Азербайджанцы ушли, а после этого с их стороны начался артобстрел.

Тогда Азербайджан и Армения уже применили друг против друга авиацию и тяжелую технику. Обе стороны потеряли в общей сложности 18 военнослужащих. Столкновения распространились дальше и затронули линию соприкосновения с Карабахом, но не развились в полномасштабную войну и постепенно приняли характер единичных стычек на границе.

Тем не менее Баку и Ереван продолжали обвинять друг друга в намерении развязать полномасштабные боевые действия. При этом Азербайджан ограничивался требованиями остановить своего соседа, в то время как Армения находила информацию о том, как противник готовится к войне за Карабах: например, МИД проверял информацию о переброске в Нагорный Карабах турецких наемников из Сирии и сообщал, что Турция и Азербайджан наращивают группировку войск в зоне конфликта. Была у Еревана и своя версия того, зачем Баку нужно обострение в Нагорном Карабахе — чтобы вновь привлечь внимание к своим территориальным претензиям.

Азербайджан отрицает эти обвинения, однако внимание всего международного сообщества теперь действительно снова приковано к Карабахскому конфликту, который продолжается уже ровно четверть века.

Реакция мирового сообщества

Формально Нагорно-Карабахский конфликт начался 28 лет назад, когда Республика Арцах, находившаяся ранее в составе Азербайджанской ССР, объявила о своей независимости после распада Союза. На самом деле он гораздо древнее — его корни уходят в многовековые межэтнические столкновения мусульман и христиан-армян. Однако ту «бомбу замедленного действия», которая в итоге привела к сегодняшним событиям, заложили большевики в 1921 году: они расчертили границы национальных республик так, что спорная территория Карабаха, исконно населенная армянами, отошла Азербайджанской ССР с сохранением широкой автономии.

В 1978 году противостояние азербайджанского и армянского населения на этих территориях обострилось вновь. После вывода внутренних войск СССР из региона и подписания Беловежских соглашений в конце 1991 года в Карабахе началась первая война, длившаяся почти два года.

Ее удалось «заморозить» посредством международного соглашения о прекращении огня, подписанного 12 мая 1994 года. Его заключили 5 мая 1994-го в Бишкеке на встрече, созванной по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламента Киргизской Республики, Федерального собрания и МИД Российской Федерации. На встрече были представлены делегации Азербайджана, Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и посреднической миссии. Однако все дальнейшие переговоры не имели никакого успеха.

Россия одной из первых отреагировала на новую войну за Республику Арцах. Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегами, Москва официально призвала стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Известно также, что российская сторона провела и переговоры с Турцией по поводу обстановки в регионе, но детали не сообщаются. На момент начала боевых действий на территории Армении проходили учения «Кавказ-2020», в которых принимали участие и российские военные, постоянно дислоцированные в этой стране. Но уже к полудню их вернули на базу.

Тем временем боевые действия в Республике Арцах продолжаются. Уточняются данные о погибших и раненых. Согласно официальным заявлениям НКР, счет идет на десятки человек. Армения заявила, что Азербайджан потерял 200 солдат, а сама она потеряла ранеными 100 человек. В Азербайджане так и не привели точные данные о потерях.