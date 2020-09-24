Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Белоруссия отменила визит Зеленского в страну 

Газета.Ru и ещё 34 18 часов назад
Белоруссия отменила визит Зеленского в страну
Фото: Газета.Ru
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию отменен. Об этом сообщил белорусский посол в Киеве Игорь Сокол, передает «Украина Бизнес Ревю».
Ранее Зеленский выразил мнение, что если власти Белоруссии не пойдут на диалог с народом, то это обернется для нее крахом.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Газета.Ru: последние новости
США не планируют вывозить свое ядерное оружие из Европы США не планируют вывозить свое ядерное оружие из Европы Российские истребители "перехватили" два американских бомбардировщика Российские истребители "перехватили" два американских бомбардировщика Конструктор заявил, что Обама не мог передать РФ данные о гиперзвуковых ракетах Конструктор заявил, что Обама не мог передать РФ данные о гиперзвуковых ракетах
Конфликты , В мире , Кавказ , Политика , СНГ , Украина , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Видео
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть