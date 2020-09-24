Белоруссия отменила визит Зеленского в страну 

Владимира Зеленского в Визит президента Украины Белоруссию отменен. Об этом сообщил белорусский посол в Киеве Игорь Сокол, передает «Украина Бизнес Ревю».

Ранее Зеленский выразил мнение, что если власти Белоруссии не пойдут на диалог с народом, то это обернется для нее крахом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.