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База НАТО в Кандагаре подверглась ракетному обстрелу 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
База НАТО в Кандагаре подверглась ракетному обстрелу
Фото: ТАСС
Расположенная в провинций Кандагар в Афганистане военная база НАТО подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.
Обстрел произошел недалеко от района Даман, по аэродрому выпустили шесть ракет, но они не достигли цели. В результате обстрела никто не пострадал, передает РЕН ТВ со ссылкой на военных обозревателей.
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Конфликты , Армия , США , Дональд Трамп , Талибан , НАТО , РЕН ТВ , Деловая газета "Взгляд" , Афганистан , Кандагар
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