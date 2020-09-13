США распереживались из-за кораблей РФ на Кипре

"Я поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов об активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь. Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять наши озабоченности во внимание", — говорится в расшифровке его выступления, распространенной в воскресенье госдепартаментом.