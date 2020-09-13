США распереживались из-за кораблей РФ на Кипре

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом озабоченность США заходами в порты республики российских кораблей, направляющихся в Сирию, об этом глава госдепартамента заявил прессе на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.
Госсекретарь США Майк Помпео посетил 12 сентября Кипр, чтобы обсудить напряженность в Средиземноморье.
"Я поднял вопрос обеспокоенности Соединенных Штатов об активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь. Мы все знаем, что российские военные корабли, останавливающиеся в кипрских портах, в Сирии выполняют не гуманитарные миссии, и мы попросили Кипр и президента принять наши озабоченности во внимание", — говорится в расшифровке его выступления, распространенной в воскресенье госдепартаментом.
Прим этом военные из США находятся в Сирии без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.