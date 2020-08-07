Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы их недооценили»: Запад впервые признал военный успех русских в Сирии 

РИА Новости 54 минуты назад
«Мы их недооценили»: Запад признал успех русских в Сирии
Фото: © AP Photo / Baderkhan Ahmad
Если бы не помощь русских, Башар Асад проиграл бы войну — американцы признали, что именно вмешательство Москвы, а также Ирана и "Хезболлы" позволило сирийской армии отбить у незаконных вооруженных группировок большую часть страны. К такому выводу пришла исследовательская служба конгресса в 49-страничном докладе "Обзор вооруженного конфликта в Сирии и реакция США". На что еще обращают внимание военные аналитики и какие дают прогнозы — в материале РИА Новости.

Расстановка сил

Документ иллюстрирует карта Сирии. Центральную, западную и южную части страны контролирует правительство Башара Асада, за исключением небольшого анклава на границе с Иорданией, где находится военная база США Ат-Танф. Мухафаза Идлиб на северо-западе — под властью экстремистских группировок и Турции. Территории на севере и к востоку от Евфрата — примерно треть Сирии — у курдов.
Здесь аналитики лукавят, так как фактически именно Вашингтон контролирует эти земли. Американцев тут немного — согласно докладу, около 600 штыков. Однако они занимают позиции вокруг основных месторождений нефти в этом богатом на углеводороды регионе. Кроме того, на востоке Сирии действуют несколько сотен бойцов частных военных компаний. В документе отмечается, что официальное правительство считает военное присутствие США в этом регионе незаконным. Однако в Вашингтоне указывают, что нефтяные поля необходимо охранять от террористов.
Авторы доклада не скрывают, что иногда возникают стычки с армией Асада. Так, они утверждают, что в феврале этого года на блокпосту в населенном пункте Камышлы сирийские военные обстреляли патруль Вооруженных сил США. Никто не пострадал. Кроме того, упоминаются участившиеся случаи прямого противостояния российских и американских военнослужащих на северо-востоке страны.
В Сети опубликовано уже около десятка видеороликов, где бронемашины армии США пытаются заблокировать проезд автомобилей военной полиции России. До стрельбы дело, к счастью, не доходило.

Россия не уйдет

В целом американцы признают, что израильские авиаудары по объектам Ирана в стране и антироссийские санкции не заставили Москву и Тегеран отказаться от поддержки Башара Асада или хоть в какой-то степени ограничить ему помощь.

"США недооценили возможности и желание Москвы использовать Сирию в качестве плацдарма для распространения своего влияния на Ближнем Востоке, — пишут аналитики. — Нельзя исключать прямого военного столкновения с Россией, Ираном или их "прокси". Кроме того, необходимо понять, насколько далеко Москва может зайти в поддержке своего сирийского союзника".

Авторы доклада с сожалением констатируют, что давить на Дамаск все сложнее. Линию фронта удалось отбросить от сирийской столицы благодаря помощи в первую очередь российской авиации и спецназа, большая часть страны — под контролем "режима". У политических противников Башара Асада практически не осталось козырей на руках. В то же время курды постепенно сближаются с Дамаском. А значит, центральное правительство может вернуть себе контроль над востоком и севером.

ИГ* по-прежнему опасно

В декабре 2018-го Дональд Трамп объявил о победе над ИГ*. Однако аналитики считают, что группировка еще не разгромлена. Союзники США захватили последние опорные пункты ИГ* в Сирии в марте 2019 года. Но исламисты сохранили структуру командования и управления повстанцами как в Сирии, так и Ираке. А значит, все еще могут наносить чувствительные удары.

"В дальней перспективе судьба ИГ* в Сирии зависит от нашей способности создать в стране органы безопасности, которые не позволят группировке вновь набрать силу, — подчеркивают авторы доклада. — Но угроза "Исламского государства"* — это надолго. Нам необходимо и впредь поддерживать курдов, чтобы они боролись с террористами".

Еще одна угроза — лагеря военнопленных, в которых сейчас около десяти тысяч боевиков ИГ*. Они расположены главным образом на севере страны и охраняются курдскими подразделениями. Помимо этого, есть еще лагеря для членов семей экстремистов. В крупнейшем из них — Аль-Холе — около 66 тысяч жен и детей террористов. По мнению аналитиков, боевики продолжают там пропаганду, поддерживая боевой дух заключенных, а ИГ* планирует налеты, чтобы освободить сторонников.
Курдское руководство неоднократно заявляло о нехватке сил для охраны пленных. Американцы помогать не спешат — Вашингтон настаивает, чтобы родные страны боевиков репатриировали их домой для отбывания наказания. Но никто не горит желанием возвращать "своих" террористов и все придумывают различные предлоги, чтобы уклониться от этого.

Проблемная провинция

Самая горячая точка — провинция Идлиб. Там сейчас действуют Сирия, Россия, Иран и Турция. Войск США нет, однако американцы неоднократно наносили удары по отрядам, связанным с "Аль-Каидой"*. Негосударственные формирования представлены группировками "Хайят Тахрир аш-Шам"*, "Хурас ад-Дин"*, "Сирийской национальной армией", "Хезболлой" и другими. Есть и боевики ИГ*.

"Северные районы Идлиба — единственный регион, контролируемый оппозиционными силами, — подчеркивают аналитики. — Местные группировки — это то, что осталось от тех, кто бросил вызов Дамаску в 2011-м. С 5 марта в Идлибе перемирие, о котором договорились президенты Турции и России. Их войска совместно патрулируют стратегическую трассу М4".

Авторы доклада уточняют, что пока перемирие удается сохранить, несмотря на обстрелы со стороны боевиков. Однако Турция не прекратила перебрасывать в Идлиб войска и недавно выразила готовность в случае необходимости возобновить боевые действия. А это значит, что война в Сирии еще далека от завершения.
_______________________________
*Террористическая организация, запрещенная в России
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
Последние новости
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , Статьи , США , Башар Асад , Дональд Трамп , Хезболла , Исламское государство , Аль-Каида , РИА Новости , Иордания , Иран , Москва , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Новости партнеров
Видео
Попрыгавшие на мемориале Победы подростки попали на видео
00:29
Попрыгавшие на мемориале Победы подростки попали на видео
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение