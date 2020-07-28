Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа 

Среди украинских радикалов вновь начались волнения — на этот раз из-за того, что Зеленский, похоже, сделал реальные шаги для прекращения обстрелов Донбасса. Какие меры Киев намерен предпринять, чтобы прекратить огонь на линии соприкосновения, почему это перемирие отличается от всех предыдущих — и что нужно, чтобы оно продлилось максимально долго?

Украинские военные, которые нарушат наступивший в понедельник режим «тишины», будут наказаны. Об этом в городе Часовой Яр Донецкой области объявил командир дислоцированного там батальона подполковник Александр Яковенко

«Если будет умышленное нарушение, нарочитая стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации», — цитируют Яковенко «Украинские новости».

Подполковник признал, что режим перемирия означает дополнительную психологическую нагрузку для солдат ВСУ. «Очень большая ответственность возлагается на личный состав», — добавил он.

Командующий украинскими войсками в «зоне ООС», генерал-лейтенант Владимир Кравченко , в свою очередь, напомнил, что во время предыдущих перемирий вопрос об ответственности солдат не поднимался. По его словам, украинские военные теперь будут открывать только ответный огонь и только в случае угрозы своей жизни и здоровью. Уже в понедельник появились сообщения о том, что перемирие на нескольких участках фронта было нарушено. В Киеве традиционно обвинили в этом силы ДНР и ЛНР.

Представитель ЛНР в трехсторонней контактной группы (ТГК), советник главы республики Родион Мирошник подчеркивает, что у нового перемирия есть шансы продержаться гораздо дольше, чем прежние.

«В новом соглашении сделаны определенные шаги, дающие возможность — при добросовестном отношении обеих сторон — существенно снизить активность боевых действий. Но рассчитывать на долгое и устойчивое прекращение огня не получится, если за этим не последуют шаги политического урегулирования, не будут найдены политические компромиссы, — сказал Мирошник газете ВЗГЛЯД. — Для достижения договоренностей на длительную перспективу Украиной должны быть приняты серьезные политические решения».

Что касается первых сводок о нарушении режима тишины, то Мирошник назвал их «сознательной провокацией» Киева.

«Взрывы, о которых шла речь, произошли на стороне, контролируемой ВСУ. Обстрелов со стороны ДНР и ЛНР не было, — подчеркнул он. — На Украине вообще крайне неоднородное отношение к подписанным 22 июля «дополнительным мерам по устойчивому прекращению огня». Поэтому я уверен: провокации, если еще и не совершены, то будут совершаться — украинскими военными и радикалами».

Ранее появились неофициальные данные о том, что президент Владимир Зеленский отправил на линию фронта в Донбассе 11 генералов для контроля за выполнением условий перемирия — в каждую из 11 фронтовых бригад.

«Они будут сидеть рядом с каждым комбригом и контролировать его, чтобы, упаси божечки, он не дал команду нашим военным заниматься положенной им работой», — возмущается бывший советник Порошенко Юрий Бирюков в своем Фейсбуке.

«Сегодня в 9 утра всем особым тактическим группам контр-снайпинга поступило распоряжение отойти с первой линии обороны, прекратить выполнение боевых задач и сосредоточиться на базах», — добавил Бирюков.

«Командир бригады должен четко дать понять, что, если начнется война, первым убитым будет генерал от Зеленского», — ехидно написал в комментариях к посту Бирюкова британский военный эксперт Глен Грант, бывший консультант Минобороны Украины времен президента Петра Порошенко.

В ответ на подписание перемирия вечером в понедельник партия Порошенко «Европейская солидарность» созвала манифестацию под стенами резиденции президента. Организаторы обвинили Зеленского в государственной измене. Впрочем, численность акции не впечатляла — пришло лишь около 400 человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (ТГК), состоящей из Украины, России и ОБСЕ . Согласно достигнутой там договоренности с полуночи 27 июля был введен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. При этом режим обставлен беспрецедентными мерами — приказами по армии о прекращении огня, запретами даже на разведку, на огонь снайперов, на использование дронов. В подразделения на передовой будут командированы специальные контролеры, чтобы исключить случайные инциденты.

Таких «предохранителей» при прежних перемириях не закладывалось, отмечает издание Страна.ua. Скажем, ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, когда он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства формирований ДНР и ЛНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ.

«Технически все эти пункты вполне выполнимы. Можно выполнить все, что угодно, если есть политическая воля. Но ее не будет заведомо ни с той, ни с другой стороны», — сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Эксперт напомнил, что это уже 21-е бессрочное перемирие по счету, потому надежды на это выполнение по-прежнему мало.

Как считает бывший советник главы ДНР, первый зампред партии «За правду» Александр Казаков , в разработанной Трехсторонней контактной группой схеме все равно не хватает конкретики.

«Я бы хотел увидеть там еще и норму о ежевечерней проверке оружия бойцов ВСУ на предмет того, производились ли из него выстрелы. Также принципиально важна норма о закрытии складов с боекомплектами. Боеприпасы должны выдаваться под роспись и их расход строго контролироваться», — считает Казаков.

Он отметил, что эти обязательства давно выполняются в подразделениях ДНР и ЛНР.

Для начала Зеленский должен разогнать «добробаты»

Казаков не исключает, что украинская сторона на этот раз действительно решила прекратить огонь, — и в таком случае она сделала серьезный первый шаг.

«Но силами генералов, которых Зеленский направил, контролировать многокилометровую линию фронта все равно невозможно. Все может вернуться на круги своя», — предупредил собеседник.

«Не будем забывать, что на той стороне воют так называемые «добровольческие» батальоны, попросту говоря националисты, которые не подчиняются никому. Те самые, кто в лицо называл Зеленского «лохом», — напомнил Казаков. — Принудить их выполнять приказы можно только силой. И пока Киев этого не сделает, все попытки установить режим прекращения огня будут иметь мало шансов на успех».

«Думаю, постреливать на линии разъединения все равно будут. Тон там часто задают полевые командиры из числа наиболее оголтелых «антидонецких» элементов. А закончить войну всерьез, признать в той или иной форме ДНР и ЛНР, Зеленскому не дадут — националисты изнутри, а США снаружи — прогнозирует Бартош.

Киев в последние дни действительно смягчил свою политику относительно Донбасса, признал Бартош, однако это связано не столько с приближением местных выборов на самой Украине, о чем говорят некоторые эксперты, сколько с приближением президентских выборов в США.

«Администрация Трампа могла «посоветовать» Зеленскому занять более гибкую позицию на переговорах, чтобы Трамп мог преподнести смягчение ситуации в Донбассе как свою заслугу, как результат умелой политики Америки, — сказал Бартош газете ВЗГЛЯД. — У Зеленского неровные отношения с Трампом, а предсказать результаты американских выборов он не может. Вот поэтому маневрирует, пытается найти какую-то золотую серединку».

Если Зеленский не предъявит Донбассу «образ будущего», то есть как он собирается выходить из конфликта, то смысла даже начинать урегулирование нет, считает бывший советник главы ДНР Казаков.