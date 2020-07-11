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Трамп назвал важнейший аспект в отношениях с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 51 минуту назад
Трамп назвал важнейший аспект в отношениях с Россией
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США.
«Из того, что мы можем сделать, нет ничего более важного, чем контроль над ядерными вооружениями», — приводит слова Трампа ТАСС.
По словам главы Белого дома, Москва и Вашингтон «пытаются выработать договор о ядерных вооружениях, который станет значительным».
В интервью одному из обозревателей The Washington Post и телеканала Fox, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену американский лидер также выразил уверенность в том, что у него «на самом деле очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то что Вашингтон, «каждую неделю» вводит новые санкции против России.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров во время онлайн-сессии «Примаковских чтений» заявил, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты решили не продлевать соглашение.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , Оружие , Политика , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Washington Post , ИТАР-ТАСС , Москва
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