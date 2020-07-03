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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
«Убьют американцев бесплатно. Зачем нам за это платить?»
Фото: flickr.com / U.S. Department of Defense
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз — из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан — чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает?
Накануне спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала Вашингтон расширить санкции против оборонного и разведывательного секторов России из-за якобы сговора Москвы с «Талибаном» (запрещен в России). По мнению Пелоси, отсутствие консенсуса разведывательной информации, подтверждающей сговор, не является помехой для расширения санкций.
Кроме того, Пелоси и лидер демократов в Сенате США Чак Шумер выступили с утверждением, согласно которому президент США Дональд Трамп «слишком мягок» по отношению к России. Они также посоветовали президенту проводить «больше времени за чтением регулярных брифингов» и меньше заниматься «планированием военных парадов и защитой реликвий Конфедерации».
Напомним, данные о якобы сговоре России и «Талибана» в конце июня опубликовала The New York Times. Источники газеты в разведке утверждают, что Москва «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В ответ на это спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал новые обвинения в адрес России голословными и бездоказательными. «Фальшивки тоже надо готовить тщательно», — отметил дипломат.
Показательно и то, что публикацию The New York Times дважды раскритиковал Трамп. Президент США обвинил демократов в желании навредить лично ему и Республиканской партии преддверии ноябрьских выборов, и отметил, что «люди из разведки» об этом «сговоре» ничего не слышали.
Несмотря на это, в американской прессе продолжаются инсинуации на тему «сотрудничества» России с талибами. Как передает CNN, в опубликованном в среду отчете Пентагона утверждается, будто бы Москва, желая ускорить вывод американских войск из Афганистана, активно работает не только с «Талибаном», но и с другими радикалами.
По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, «степень абсурдности этих обвинений зашкаливает».
«Даже если теоретически представить, что мы в этом заинтересованы, то среди талибов хватает идейных боевиков, которые будут убивать американцев бесплатно и с удовольствием. Зачем нам за это платить?», — сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.
«Если оставить лишь голый цинизм, то сегодня у нас есть куда больше возможностей заниматься такого рода делами в Сирии и Ираке. Однако мы этим не занимаемся, а наоборот поддерживаем бесконфликтные отношения с их военными», — добавил собеседник.
Эксперт также отметил, что Афганистан — это чуть ли не единственный кейс в нынешних отношениях РФ и США, где интересы стран в более-менее совпадают.
Также Мураховский назвал две цели фейка о сговоре: первая — это попытка демократов «свалить Трампа любыми способами»; вторая — попытка замаскировать полный провал афганской военной кампании и вообще политики Вашингтона в этой стране.
«Они, извините, обгадились там по полной. Американцам, которые двадцать лет назад принимали решение о вводе войск в Афганистан, даже в страшном сне не могло присниться, что госсекретарь США будет вести прямые переговоры с лидерами террористического движения», — подчеркнул Мураховский.
«Заставить талибов выполнять чей-то заказ невозможно», — соглашается с Мураховским президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, 10 лет отвоевавший в Афганистане.
«Талибы никому не подчиняются, поскольку у них есть свой финансовый ресурс. Кроме того, Афганистан давно стал территорией, которая нас не касается. Потому распространяемый в американских СМИ фейк выглядит смешным», — рассказал Гончаров газете ВЗГЛЯД.
В то же время научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов считает, что авторам фейка удалось нарисовать убедительную картинку, где «злобный Путин платит деньги бандитам, чтобы те убивали американских героев, а президент США на это плевать хотел».
«Судя по всему, это будет одной из тем президентской избирательной кампании», — сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.
При этом эксперт считает, что Россия больше заинтересована в присутствии американцев на территории Афганистана, нежели в их скором уходе.
«Полный хаос в Афганистане и возвращение к гражданской войне — это очень опасно», — отмечает собеседник.
«С другой стороны, сейчас совершенно непонятно, какую именно роль играют американцы. Складывается ощущение, что региональные силы в лице Индии и Пакистана там более влиятельны, нежели Россия и США», — добавил политолог.
Что касается логики расширения санкций против России — то они могут вводиться «за что угодно».
«Никаких специальных обоснований для этого не нужно. Демократы ведут свою игру против Трампа, а республиканцы хотят показать, что Америка жестко отстаивает свои интересы. Потому расширение санкций не исключено», — резюмировал Лукьянов.
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Комментарии 1
Конфликты , Азия , Армия , Войска , Статьи , США , Чак Шумер , Федор Лукьянов , Замир Кабулов , Дональд Трамп , Сергей Гончаров , Пентагон , Талибан , Республиканская партия США , Сенат США , Деловая газета "Взгляд" , New York Times , Афганистан , Москва
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