«Перекрасили»: США заметили авиацию России в Ливии

Американские военные заявили о том, что Россия перебросила авиацию в Ливию. Для того, чтобы остаться неопознанным, истребитель, который туда отправился, был якобы перекрашен. США также выразили мнение, что «сейчас невозможно отрицать» причастность России к конфликту. Тем временем Москва настаивает на приверженности решения внутренних проблем Ливии мирным путем.

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) сообщило о том, что Россия якобы направила свои военные самолеты в Ливию. В качестве причины американские военные назвали поддержку действий наемников, которые участвуют в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

«Российский истребитель прибыл в Ливию с авиабазы в России через Сирию, где, насколько известно, его камуфляж перекрасили, чтобы скрыть принадлежность к России», — завили в AFRICOM.

Американские военные считают, что этот истребитель вместе с другими самолетами поддержит в Ливии «группу Вагнера» — российских наемников, за которыми, по версии США, стоит Москва.

«Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Что ж, сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за тем, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию, отслеживая каждый этап», — приводятся слова генерала Стивена Таунсенда, командующего AFRICOM.

В заявлении также отмечается, что «ЛНА и частные военные компании не могут получать вооружение и снабжать бойцов без государственной поддержки — поддержки, которую они получают от России».

При этом в качестве доказательств AFRICOM опубликовало на своей странице в Twitter фотографии, на которых якобы запечатлены российские самолеты.

При этом в России отмечают, что информация о переброске Россией в Ливию боевой авиации не соответствует действительности. Об этом сказал в комментарии «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов

«Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров», — подчеркнул парламентарий.

В частности, во вторник, 26 мая, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с председателем палаты депутатов Ливии Агилой Салехом. Они обсудили ситуацию в Ливии, которая сложилась в условиях вооруженного противостояния. Разговор состоялся по инициативе ливийской стороны, отметили в МИД РФ.

«В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии в условиях продолжающегося вооруженного противостояния между восточным и западным военно-политическими лагерями страны. С обеих сторон акцентировались бесперспективность попыток силового решения кризиса, необходимость безотлагательного запуска конструктивного диалога с участием всех ливийских политических сил», — подчеркивается в сообщении министерства.

В частности, Лавров подержал инициативу, которую Салех озвучил 23 апреля. Она предполагает не только немедленное прекращение боевых действий, но и проведение межливийских переговоров для того, чтобы выработать компромиссные решения имеющихся проблем и разногласий. Переговоры также помогли бы сформировать единые органы власти в стране.

Стороны также обсудили некоторые международные аспекты урегулирования ситуации в Ливии. В частности, были затронуты перспективы реализации решений международной конференции по Ливии, которая состоялась 19 января в Берлине.

Евросоюза. В Ливии ситуация обострилась в 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи . Тогда государство практически перестало функционировать как единая страна. В настоящее время там царит двоевластие. В восточной части заседает избранный народом парламент, а в западной части Ливии (в столице Триполи) правит Правительство национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН

При этом восточная часть страны действует независимо от Триполи и сотрудничает с армией маршала Халифы Хафтара.