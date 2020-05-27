Военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре

Сирии совместный патруль военнослужащих США и бойцов курдских формирований из "Сил демократической Сирии" попал в засаду террористов в провинции Дейр-эз-Зор . Для атаки был выбран перекресток дорог на подъезде к населенному пункту Рувейшад.

По информации сирийского агентства SANA, боевики открыли огонь по патрулю из стрелкового оружия и гранатометов, пишет ТАСС. В ходе перестрелки были ранены трое американцев и пятеро курдов. Других подробностей произошедшего нет.