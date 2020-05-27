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SANA: Военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре 

Российская Газета и ещё 3 21 минуту назад
Военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре
Фото: РИА Новости
В Сирии совместный патруль военнослужащих США и бойцов курдских формирований из "Сил демократической Сирии" попал в засаду террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Для атаки был выбран перекресток дорог на подъезде к населенному пункту Рувейшад.
По информации сирийского агентства SANA, боевики открыли огонь по патрулю из стрелкового оружия и гранатометов, пишет ТАСС. В ходе перестрелки были ранены трое американцев и пятеро курдов. Других подробностей произошедшего нет.
Банды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ") заметно активизировались в последнее время. Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" отмечает, что террористы за месяц осуществили не менее 11 операций против правительственных сил Сирии, в ходе которых были убиты 37 сирийских военнослужащих и ополченцев. Боевики также постоянно атакуют курдские формирования на восточном берегу Евфрата, устраивают теракты в поселках, похищают местных жителей. По данным издания, в ходе ответных действий сирийские войска и курдские бойцы уничтожили 47 террористов.
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Комментарии 2
Конфликты , Армия , Исламское государство , ИА SANA , Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" , ИТАР-ТАСС , Дейр-Эз-Зор , Сирия , США
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