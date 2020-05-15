«Украина вынуждена постоянно ходить на поклон»

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Политик отметил, что МВФ выделяет Украине определенную сумму, чтобы хватило «рассчитаться за внешние долги».

«Мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон», — посетовал Саакашвили.

Он напомнил, что, руководя Грузией, отказался от сотрудничества с МВФ. Аналогичные действия, по его мнению, должные предпринять украинские власти, поскольку страна «уже достаточно сильная».

При этом он подчеркнул, что отказ от «услуг МВФ» не должен спровоцировать возвращение «старых воров». Изменения — путь к реализации необходимых реформ в стране, резюмировал Саакашвили.