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«Украина уже сильная»: Саакашвили раскритиковал МВФ 

Павел Тиунов и ещё 5 1 час назад
«Украина вынуждена постоянно ходить на поклон»
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии, а ныне глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире программы «Право на владу» призвал руководство страны отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ), поскольку действующая система сотрудничества вынуждает украинских чиновников «ходить на поклон» к финансистам.
Политик отметил, что МВФ выделяет Украине определенную сумму, чтобы хватило «рассчитаться за внешние долги».
«Мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон», — посетовал Саакашвили.
Он напомнил, что, руководя Грузией, отказался от сотрудничества с МВФ. Аналогичные действия, по его мнению, должные предпринять украинские власти, поскольку страна «уже достаточно сильная».
При этом он подчеркнул, что отказ от «услуг МВФ» не должен спровоцировать возвращение «старых воров». Изменения — путь к реализации необходимых реформ в стране, резюмировал Саакашвили.
Михаил Саакашвили, как сообщает «Рамблер», получил должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ в начале мая. Изначально президент Украины Михаил Зеленский собирался назначить политика вице-премьером правительства по вопросу проведения реформ, однако инициативу раскритиковали депутаты Верховной Рады.
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Комментарии
Конфликты , В мире , Кавказ , Украина , Михаил Зеленский , Михаил Саакашвили , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Грузия
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