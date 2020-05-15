США и Китай приближаются к фазе повышенной военной опасности, при этом наличие ядерного оружия не воспринимается всерьез как сдерживающий фактор развития регионального конфликта. Такое мнение сотрудники Центра исследования проблем безопасности в Цюрихе высказали в статье для издания Neue Zürcher Zeitung, перевод которой сделало ИноСМИ.

Кризис, вызванный коронавирусом, усилил расшатывание равновесия, поддерживаемого ранее США и Китаем ради благополучия мировой экономики, и разгоняет конфронтационную спираль, отметили старший научный сотрудник Михаэль Хаас и исследователь Никлас Мазур, работающие в Аналитическом центре исследования проблем безопасности при Швейцарской высшей технической школе в Цюрихе.

По их мнению, пока невозможно предсказать исход американо-китайской конфронтации и нет уверенности, что она не перерастет в открытый конфликт.

Исследователи указали на то, что Китай активно модернизирует свою армию и увеличивает военный бюджет, а также отметили, что «китайская мечта» предусматривает возврат «утраченных» территорий в ближайшие годы.

«Китай пользуется тем, что Запад отвлекся на пандемию, чтобы усилить военное давление на Тайвань. Чаще, чем обычно, вооруженные силы Тайваня в прошедшие месяцы становились мишенью провокаций со стороны Народно-освободительной армии Китая», — отмечается в статье.

При этом, по мнению ученых, ядерное оружие, которым обладают и США, и Китай, не поможет предотвратить войну, так как обе страны заметно преуменьшают значение ядерного фактора.

«При наличии самых разнообразных сценариев «входа в военные действия» ниже классического военного порога совершенно не исключено, что две державы когда-нибудь случайно ввяжутся в войну друг с другом, не продумав ядерный фактор детально», — считают сотрудники Центра исследования проблем безопасности в Цюрихе.