Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные СМИ: отношения США и Китая обострились до предела 

Алиса Селезнёва и ещё 1 23 минуты назад
США и Китай приближаются к фазе повышенной военной опасности, при этом наличие ядерного оружия не воспринимается всерьез как сдерживающий фактор развития регионального конфликта. Такое мнение сотрудники Центра исследования проблем безопасности в Цюрихе высказали в статье для издания Neue Zürcher Zeitung, перевод которой сделало ИноСМИ.
Кризис, вызванный коронавирусом, усилил расшатывание равновесия, поддерживаемого ранее США и Китаем ради благополучия мировой экономики, и разгоняет конфронтационную спираль, отметили старший научный сотрудник Михаэль Хаас и исследователь Никлас Мазур, работающие в Аналитическом центре исследования проблем безопасности при Швейцарской высшей технической школе в Цюрихе.
По их мнению, пока невозможно предсказать исход американо-китайской конфронтации и нет уверенности, что она не перерастет в открытый конфликт.
Исследователи указали на то, что Китай активно модернизирует свою армию и увеличивает военный бюджет, а также отметили, что «китайская мечта» предусматривает возврат «утраченных» территорий в ближайшие годы.
«Китай пользуется тем, что Запад отвлекся на пандемию, чтобы усилить военное давление на Тайвань. Чаще, чем обычно, вооруженные силы Тайваня в прошедшие месяцы становились мишенью провокаций со стороны Народно-освободительной армии Китая», — отмечается в статье.
При этом, по мнению ученых, ядерное оружие, которым обладают и США, и Китай, не поможет предотвратить войну, так как обе страны заметно преуменьшают значение ядерного фактора.
«При наличии самых разнообразных сценариев «входа в военные действия» ниже классического военного порога совершенно не исключено, что две державы когда-нибудь случайно ввяжутся в войну друг с другом, не продумав ядерный фактор детально», — считают сотрудники Центра исследования проблем безопасности в Цюрихе.
«Рамблер» писал, что немецкий историк Михаэль Штюрмер высказал мнение, что модель, которая десятилетия сдерживала страны от применения ядерного оружия, начинает разрушаться. И лидерство США, России, Великобритании и Франции в этом вопросе отходит на второй план.
Комментарии 97
Конфликты , Армия , Видео , В мире , Михаэль Штюрмер , InoSMI.Ru , Китай , США , Цюрих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему коронавирус не убил больше русских»
«Почему коронавирус не убил больше русских»
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Видео
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение