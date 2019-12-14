Сотни тысяч: Сколько человек прошли войну в Донбассе

В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что через войну в Донбассе прошли от 300 до 400 тысяч человек.

"По нашим данным, через войну прошли от 300-400 тысяч человек", — заявил Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен залога (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили — на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с помощником депутата облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой , а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое. В октябре 2019 года агентство "Украинские новости" передало, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности. в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.