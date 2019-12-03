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Трамп вновь заявил о готовности поладить с Россией 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Трамп вновь заявил о готовности поладить с Россией
Фото: Национальная Служба Новостей
Во время совместной пресс-конференции главы США Дональда Трампа с французским лидером Эмманюэлем Макроном речь зашла о России. Ради выборов. Трамп пойдет на все, сдерживая падение добычи нефти в США Американский президент заявил, что его страна готова наладить отношения с российским государством, и он не видит в этом ничего плохого. Трамп также убежден, что этого хочет и сама Россия. При этом он отметил, то США должны быть готовы, «идет ли речь о России или о какой-либо другой стране», сообщает Интерфакс. Он повернулся в сторону Макрона и добавил: «У нас с вами похожая точка зрения на это». Ранее Дональд Трамп уже не раз заявлял о готовности поладить с Россией, в том числе еще в ходе предвыборной кампании. Отмечается, что его сторонники изначально позитивно воспринимали эту идею.
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Теги:
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США , Дональд Трамп , Интерфакс
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