Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы «ранит народ» этой страны 

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с призывом ООН прекратить экономическую блокаду Кубы, который, по его словам, «ранит гордый народ» этой страны.
Генассамблея ООН одобрила в четверг резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную США. Документ получил название «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы». За принятие резолюции проголосовали 187 государств, против — три (США, Бразилия, Израиль), воздержались — два (Колумбия и Украина).
"Вчерашнее голосование в ООН было отвлечением внимания, и, честно говоря, оно печально. Оно ранит гордый кубинский народ", — написал Помпео в Twitter.
По его словам, для США было честью, что к ним присоединились «друзья из Бразилии и Израиля» в защиту прав человека на Кубе.
Помпео добавил, что потенциал Кубы не будет реализован до тех пор, пока «режим Кастро не прекратит неправильное управление экономикой и репрессии против кубинского народа».
США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
В 2015 году дипломатические отношения между странами были восстановлены, а в 2016 году президент США Барак Обама посетил Кубу. Однако с 2017 года администрация Дональда Трампа вновь стала проводить жесткий курс в отношении Острова свободы.