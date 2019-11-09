Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы «ранит народ» этой страны

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с призывом ООН прекратить экономическую блокаду Кубы , который, по его словам, «ранит гордый народ» этой страны.

Генассамблея ООН одобрила в четверг резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную США. Документ получил название «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы». За принятие резолюции проголосовали 187 государств, против — три (США, Бразилия Израиль ), воздержались — два ( Колумбия Украина ).

"Вчерашнее голосование в ООН было отвлечением внимания, и, честно говоря, оно печально. Оно ранит гордый кубинский народ", — написал Помпео в Twitter.

По его словам, для США было честью, что к ним присоединились «друзья из Бразилии и Израиля» в защиту прав человека на Кубе.

Помпео добавил, что потенциал Кубы не будет реализован до тех пор, пока «режим Кастро не прекратит неправильное управление экономикой и репрессии против кубинского народа».

США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.