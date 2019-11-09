Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы «ранит народ» этой страны 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы «ранит народ» этой страны
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с призывом ООН прекратить экономическую блокаду Кубы, который, по его словам, «ранит гордый народ» этой страны.
Генассамблея ООН одобрила в четверг резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную США. Документ получил название «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы». За принятие резолюции проголосовали 187 государств, против — три (США, Бразилия, Израиль), воздержались — два (Колумбия и Украина).
"Вчерашнее голосование в ООН было отвлечением внимания, и, честно говоря, оно печально. Оно ранит гордый кубинский народ", — написал Помпео в Twitter.
По его словам, для США было честью, что к ним присоединились «друзья из Бразилии и Израиля» в защиту прав человека на Кубе.
Помпео добавил, что потенциал Кубы не будет реализован до тех пор, пока «режим Кастро не прекратит неправильное управление экономикой и репрессии против кубинского народа».
США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
В 2015 году дипломатические отношения между странами были восстановлены, а в 2016 году президент США Барак Обама посетил Кубу. Однако с 2017 года администрация Дональда Трампа вновь стала проводить жесткий курс в отношении Острова свободы.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Последние новости
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Комментарии 
Теги:
Конфликты , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США , Барак Обама , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости , Бразилия , Израиль , Колумбия , Куба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Зеленский перечислил изобретения украинцев 31
Раскрыта новая причина расторжения ДРСМД
Раскрыта новая причина расторжения ДРСМД 67
США сделали неожиданное признание о НАТО
США сделали неожиданное признание о НАТО 48
В России изменят тариф на мусор
В России изменят тариф на мусор 4
«Германия всегда будет благодарна СССР»
«Германия всегда будет благодарна СССР» 13
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение