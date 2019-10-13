Курды отчитались об убитых турецких солдатах 

В ходе боев между армией Турции и отрядами арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) погибли не менее 75 турецких солдат. Об этом сообщает курдское агентство Firat.
По данным издания, еще 19 солдат были ранены. Кроме того, арабо-курдские силы уничтожили семь автомобилей, принадлежащих турецкой армии.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».