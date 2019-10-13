Курды отчитались об убитых турецких солдатах

В ходе боев между армией Турции и отрядами арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) погибли не менее 75 турецких солдат. Об этом сообщает курдское агентство Firat.

По данным издания, еще 19 солдат были ранены. Кроме того, арабо-курдские силы уничтожили семь автомобилей, принадлежащих турецкой армии.