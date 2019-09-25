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Зеленский попозировал с Трампом 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Зеленский попозировал с Трампом
Фото: РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом. Снимок он разместил в своем Твиттере.
В публикации Зеленский написал, что пообщался с Трампом и первом леди Америки на официальном приеме, а сегодня общение продолжится в рабочем режиме.
24 сентября в Нью-Йорке стартовала 74-я Генассамблея ООН. Для глав государств Трамп устроил прием по этому случаю. В этот же день демократы объявили Трампу импичмент. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в эфире НСН, что попытка импичмента навредит самим демократам.
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Конфликты , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Украина , Эдуард Лозанский , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН
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