Зеленский попозировал с Трампом

В публикации Зеленский написал, что пообщался с Трампом и первом леди Америки на официальном приеме, а сегодня общение продолжится в рабочем режиме.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019 г.