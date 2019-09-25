Зеленский попозировал с Трампом 

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом. Снимок он разместил в своем Твиттере.
В публикации Зеленский написал, что пообщался с Трампом и первом леди Америки на официальном приеме, а сегодня общение продолжится в рабочем режиме.
Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019 г.
24 сентября в Нью-Йорке стартовала 74-я Генассамблея ООН. Для глав государств Трамп устроил прием по этому случаю. В этот же день демократы объявили Трампу импичмент. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в эфире НСН, что попытка импичмента навредит самим демократам.