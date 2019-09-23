Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
В партии Зеленского усомнились в необходимости вступать в НАТО
Фото: Lenta.ru
Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс. Такую позицию в интервью телеканалу «112 Украина» озвучила избранная от президентской партии «Слуга народа» представитель кабинета министров в Верховной Раде и председатель парламентского подкомитета по госбезопасности и обороне Ирина Верещук.
По ее словам, Украину не ждут в НАТО. «Скорее, Грузию возьмут», — заявила Верещук, отметив, что десять лет назад Киев и Тбилиси имели равные шансы на получение плана действий по членству в альянсе. От того, что власти Украины постоянно говорят о вступлении в военный альянс, «где ее не ждут», страна несет репутационные издержки.
Причину нежелания альянса связываться с Украиной Верещук видит в позиции России. В связи с этим она привела пример не являющейся членом альянса Финляндии, которому, по ее мнению, и должна последовать Украина. «Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия. Но они говорят: мы даже в конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией», — пояснила депутат.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев продолжит работу над вступлением в НАТО, однако не ставит перед собой конкретных сроков.
В августе в Госдуме России комментировали перспективы вступления Украины в НАТО. Там отмечали, что такой шаг будет воспринят Москвой как угроза национальной безопасности и вынудит принять ответные меры. Это наравне с «агрессивной сутью украинской политики» нарушит безопасность и стабильный порядок на континенте, залогом которых являются хорошие отношения Брюсселя и Москвы.
При бывшем президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление страны в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Последние новости
Обнародованы подробности о существовании жизни на Венере Обнародованы подробности о существовании жизни на Венере Шпиона Смоленкова объявили в розыск Шпиона Смоленкова объявили в розыск Киев назвал возможные сроки встречи в «нормандском формате» Киев назвал возможные сроки встречи в «нормандском формате»
Комментарии
Конфликты , Армия , В мире , Кавказ , Политика , Украина , Вадим Пристайко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада , НАТО , Грузия , Киев , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я просто бил»: исповедь убийцы 18-летней саратовчанки
«Я просто бил»: исповедь убийцы 18-летней саратовчанки
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»484
Замерзающим москвичам дали тепло
Замерзающим москвичам дали тепло26
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию497
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве675
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение