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Политолог оценил идею масштабного международного договора по Украине 

RT на русском + ещё 5 15 минут назад
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Фото: Reuters
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил в беседе с RT слова помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о возможном подписании масштабного международного договора, который должен закрепить украинский суверенитет и территориальную целостность страны.
По мнению эксперта, упомянутое Ермаком возможное участие в договоре «крупных игроков» (США, Франция, Германия, Китай) не стоит рассматривать как гарант стабильности на Украине.
«У них (крупных западных стран. — RT) есть свои интересы, и, к сожалению, некоторые крупные мировые игроки используют Украину для достижения своих геополитических целей, совершенно игнорируя интересы жителей Украины», — считает Дудчак.
Ранее Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора, который закрепил бы «на столетия» суверенитет и территориальную целостность страны.
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Конфликты , Армия , В мире , Оружие , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Александр Дудчак , Андрей Ермак
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