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Почему Россия винит США в переброске боевиков в Афганистан 

News.ru + ещё 11 1 час назад
У «Исламского государства» появился десант
Фото: Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press
На фоне заморозки переговоров США и движения «Талибан» (запрещено в РФ) безопасность в Афганистане вновь привлекает к себе внимание международных игроков. Руководитель 5-й службы ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей) Сергей Беседа заявил, что зафиксирована переброска боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в северные районы Исламской Республики. Причём, по мнению представителя ведомства, к ней причастны американцы.
Заявление Беседы прозвучало на 16-м совещании руководителей разведывательных служб стран СНГ, которое проходит в Казани под председательством директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. В работе форума участвуют делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Сергей Беседа пояснил, что приверженцев «халифата» якобы использовали для дестабилизации ситуации на южных границах СНГ. В будущем их планируют использовать для Центральной Азии, выразил уверенность глава 5-й службы ФСБ. По его словам, силовые ведомства и разведка государств Содружества должны на ранних этапах выявлять «опасные тенденции», чтобы обеспечить безопасность и не допустить «деструктивное влияние внешних сил».
Слова представителя ФСБ вошли в диссонанс с заявлением, которое сделал 23 сентября председатель нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахман Рахмани на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Афганский парламентарий сообщил, что большая часть территории республики освобождена от боевиков «Талибана» и ИГ. Спикер афганского парламента также сообщил, что афганские силы безопасности уже начали операции в северной и восточной части Исламской Республики, где талибы проявляли активность. По его словам, провинция Бадахшан (на границе с Таджикистаном) полностью зачищена от боевиков радикальных группировок. Помимо этого, операция идёт в провинции Тахар, уточнил парламентарий.
Заявление Беседы вписывается в целую череду выступлений российской стороны, которые касаются характера перемещений ИГ в Афганистане. В 2017 году МИД РФ обращал внимание на полеты «неопознанной» авиации, которая якобы была замечена в поддержке местных боевиков ИГ. Движение неизвестных воздушных средств было тогда зафиксировано в трёх северных провинциях — Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль. Как уточняло дипведомство, в совете южной провинции Газни также подтвердили данные о присутствии вертолётов без маркировки на подконтрольных боевикам территориях уездов Вагаз и Хогьяни. Внешнеполитическое ведомство тогда сообщило, что были зафиксированы случаи сбрасывания с «неопознанных» самолётов ящиков с оружием и другими видами снабжения для формирований ИГ.
Что известно о принадлежности так называемой неопознанной авиации в небе ИРА (Исламской Республики Афганистан — News.ru) — страны, в которой на протяжении уже более 15 лет базируется военный контингент США и НАТО, а афганские ВВС хронически испытывают нехватку исправной воздушной техники и квалифицированного летного персонала? — задавался вопросом МИД РФ.
Позже, в 2018 году посол РФ в Афганистане Александр Мантыцкий заявил, что российская сторона так и не получила данных ни от афганского правительства, ни от своих западных партнеров о происхождении вертолётов, которые могут снабжать ИГ. По словам главы российской дипмиссии, эта тема неоднократно поднималась Россией, в том числе в рамках Миссии ООН по содействию Афганистану.
Рассчитываем, что совместная работа с теми государствами, кто искренне заинтересован в установлении в ИРА мира и стабильности, позволит вывести «на чистую воду» тех, кто оказывает поддержку террористам. Такие факты должны быть выявлены и пресечены, — сказал тогда Мантыцкий в разговоре с ТАСС.
Хронология заявлений российской стороны позволяет сделать вывод об усилении риторики, которая касается связей США и ИГ в Афганистане. В рамках этой проблемы для Москвы важен не столько Афганистан, сколько постсоветское пространство, где она видит потенциал разрастания террористической угрозы по аналогии с сирийским и иракским театром. Однако риторика о «руке Запада», который замешан в переброске боевиков ИГ кажется излишней. Террористическая угроза в регионе — это проблема не столько «воздушного» транзита боевиков ИГ из ближневосточных стран, сколько существования симпатизантов идеи «халифата» в локальных сообществах Центральной Азии. Для того, чтобы купировать эту проблему, впрочем, как и проблему влияния талибов, необходима активизация региональных антитеррористических форматов, которые для этого и созданы. Учитывая недавнюю заморозку переговоров США и талибов в Катаре, можно сказать: для этого сейчас настало подходящее время.
Не исключено, что активные шаги на региональных площадках позволят России укрепить свое влияние в Южной Азии и зацементировать репутацию важного антитеррористического актора. Это ударит по репутации США сильнее, нежели обвинения в помощи ИГ.
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Конфликты , Азия , Армия , Африка , Ближний Восток , Оружие , Статьи , Сергей Нарышкин , Сергей Беседа , Вячеслав Володин , ФСБ , МИД , ООН , Госдума , Талибан , Исламское государство , НАТО , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Афганистан , Казань , Кыргызстан , США , Таджикистан , Туркмения , Узбекистан
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