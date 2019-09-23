Украина сыграет роль в предвыборной гонке в США

Глава США Дональд Трамп воспринимает бывшего вице-президента Джо Байдена как конкурента в предстоящей борьбе за президентский пост. Всё, что связано с семьёй Байденов на Украине, не нравится главе государства, и он попытается спроецировать это обстоятельство на американскую политику. Об этом «Экономике сегодня» заявил научный сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в том числе обсуждались вопросы борьбы с коррупцией, в которой замешаны американские граждане. Трамп заявил, что не хотел бы, чтобы «наши люди, такие как (бывший) вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине». Он также добавил, что Зеленский заявил о готовности бороться с коррупцией.
Блохин отметил, что Трамп воспринимает Байдена как прямого политического конкурента, так как бывший вице-президент заявил о намерении побороться за президентский пост. При этом он весьма влиятельный политик, у него сильные позиции в американском политическом истеблишменте и в военно-промышленном комплексе, который формально поддерживает действующего президента. Кроме того, в США Джо Байден ассоциируется с одним из популярных экс-президентов Бараком Обамой.
«Очевидно, что то, что связано с Байденами на Украине, Трампу сильно не нравится, и это обстоятельство он решил спроецировать на политику США по данной стране. Пусть Байден и не единственный возможный кандидат от Демократической партии, но большинство экспертов дают ему пальму первенства на праймериз демократов, которые очень скоро начнутся», — заключил эксперт.