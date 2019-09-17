Власти Ирана отказались от переговоров с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хамении в ходе своего выступления во вторник заявил, что никаких переговоров с США не будет.

"Высокопоставленные официальные лица страны, президент и министр иностранных дел и другие, единодушно объявили, что мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами, ни двусторонние, ни многосторонние", — передает слова Хаменеи агентство Tasnim.

По мнению лидера Ирана, главная цель американцев в таких переговорах, если бы они имели место, заключается не в поиске справедливого решения, а в том, чтобы навязать свои «грубые требования».