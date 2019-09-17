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Власти Ирана отказались от переговоров с США 

Российская Газета + ещё 13 8 часов назад
Власти Ирана отказались от переговоров с США
Фото: News.ru
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хамении в ходе своего выступления во вторник заявил, что никаких переговоров с США не будет.
"Высокопоставленные официальные лица страны, президент и министр иностранных дел и другие, единодушно объявили, что мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами, ни двусторонние, ни многосторонние", — передает слова Хаменеи агентство Tasnim.
По мнению лидера Ирана, главная цель американцев в таких переговорах, если бы они имели место, заключается не в поиске справедливого решения, а в том, чтобы навязать свои «грубые требования».
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Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США , Иран
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