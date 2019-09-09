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Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Бойцы народной милиции самопровозглашенной ДНР в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов запустили над позициями украинских силовиков беспилотник с копией красного Знамени Победы, об этом говорится в репортаже корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.
В акции приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и ветеран ополчения Александр Ходоковский.
Сразу после того, как конструкция, состоящая также из красных надувных шаров, достигла украинских позиций, силовики открыли по ней огонь. На кадрах видно, как шары со знаменем падают над окопами украинских военных.
День освобождения Донбасса — праздник, который ежегодно отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году Красная армия освободила от немецко-фашистских оккупантов город Сталино (нынешний Донецк).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Конфликты , Армия , Денис Пушилин , Александр Сладков , ВГТРК
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