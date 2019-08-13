Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных

Бессмертный был назначен на эту должность 19 июня. При его участии группа смогла договориться о заключении бессрочного перемирия в Донбассе и разведении войск на новых участках.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на супругу Бессмертного, он узнал о своем увольнении через СМИ.

9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе. 6 августа морские пехотинцы попали под обстрел в Донецкой области.