Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Бессмертный был назначен на эту должность 19 июня. При его участии группа смогла договориться о заключении бессрочного перемирия в Донбассе и разведении войск на новых участках.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на супругу Бессмертного, он узнал о своем увольнении через СМИ.
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе. 6 августа морские пехотинцы попали под обстрел в Донецкой области.
Бессрочное перемирие в Донбассе начало действовать после полуночи 21 июля. Однако обстрелы в зоне боевых действий не прекратились. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что со стороны ополченцев происходят единичные обстрелы, но украинская армия твердо соблюдает режим тишины, поэтому, с его точки зрения, говорить о нарушении договоренностей нельзя. Самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев в провокациях и подготовке к силовому решению конфликта.
Последние новости
Украина объяснила водную блокаду Крыма Турция пожаловалась России на победы сирийской армии Кремль ответил Трампу по поводу российских вооружений
Комментарии
Конфликты , Армия , Украина , Роман Бессмертный , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Генштаб , УНИАН , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Такая нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского101
В Москве ищут дворецкого с зарплатой миллион рублей
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу294
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса38
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов120
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
02:27
Такая нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
02:44
Украина заподозрила Россию в подготовке ядерных ударов
Армия В мире
00:57
Крымский мост побил новый рекорд
Общество
00:06
ЧП в центре Москвы: столб воды достигает 10 метров
Происшествия
01:27
ЧП в Северодвинске: Кремль прокомментировал данные о радиации
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение