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США привлекут к обсуждению будущего Украины 

Lenta.ru + ещё 5 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
США, Германия и Франция в ближайшее время проведут консультации по расширению «нормандского формата». Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в радиоэфире «Голоса Америки».
По словам дипломата, он сейчас находится в постоянном контакте с партнерами, обсуждая вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что следующий этап обсуждения начнется на следующей неделе.
2 августа Волкер отметил, что США готовы рассмотреть новый формат обсуждения ситуации на Донбассе, если Россия будет серьезно настроена прекратить конфликт. До этого же сообщалось, что Госдеп США не поддерживает изменение форматов международных переговоров, касающихся ситуации на Украине, и требует выполнения минских договоренностей от России.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.
Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.
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Комментарии
Конфликты , Ближний Восток , В мире , Политика , США , Украина , Курт Волкер , Госдеп США , Голос Америки , Германия , Франция
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