ВСУ обстреляли территорию ЛНР из гранатомета

Украинские силовики обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Калиново.

Украинские гранатометчики открыли огонь по позиции Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) у поселка Калиново.

Обстрел велся в пятницу вечером, 9 августа. В качестве орудия украинские военнослужащие использовали станковый автоматический гранатомет. Речь идет о бойцах 72-й бригады вооруженных формирований Украины, сообщил начальник пресс-службы НМ ЛНР Яков Осадчий

Он заявил, что силовики устроили обстрел, чтобы спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь.

«Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага», — уточнил Осадчий.

В тот же вечер, 9 августа украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров. В результате агрессии украинских бойцов погибли два человека.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Его жертвами стали около 13 тысяч человек.