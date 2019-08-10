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ВСУ обстреляли территорию ЛНР из гранатомета 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Міністерство оборони України, Facebook
Украинские силовики обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Калиново.
Украинские гранатометчики открыли огонь по позиции Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) у поселка Калиново.
Обстрел велся в пятницу вечером, 9 августа. В качестве орудия украинские военнослужащие использовали станковый автоматический гранатомет. Речь идет о бойцах 72-й бригады вооруженных формирований Украины, сообщил начальник пресс-службы НМ ЛНР Яков Осадчий.
Он заявил, что силовики устроили обстрел, чтобы спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь.
«Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага», — уточнил Осадчий.
В тот же вечер, 9 августа украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров. В результате агрессии украинских бойцов погибли два человека.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Его жертвами стали около 13 тысяч человек.
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Конфликты , Армия , Яков Осадчий
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