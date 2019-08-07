Пентагон утверждает, что ИГ находится в процессе возрождения в Сирии

"Несмотря на то, что территориальный «халифат» был потерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии", — подчеркивается в документе. Квартальный доклад охватывает период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года. «Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров [США] в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ», — отмечает генинспектор Пентагона Гленн Файн.