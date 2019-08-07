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Пентагон утверждает, что ИГ находится в процессе возрождения в Сирии 

ТАСС + ещё 28 7 августа 2019
Фото: Lenta.ru
ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Соответствующее утверждение содержится в обнародованном во вторник докладе генерального инспектора Министерства обороны США, готовящего регулярные отчеты о ходе операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve), которую проводят в Ираке и Сирии силы коалиции.
"Несмотря на то, что территориальный «халифат» был потерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии", — подчеркивается в документе. Квартальный доклад охватывает период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года. «Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров [США] в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ», — отмечает генинспектор Пентагона Гленн Файн.
19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Джозеф Вотел , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Ирак , Сирия
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