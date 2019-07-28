Украину возмутила поездка Медведева в Крым 

Приезд в Крым премьер-министра России Дмитрия Медведева на парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота РФ вызвал протест с украинской стороны.
Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением по этому поводу, в котором особо подчеркивается, что визит высокопоставленной российской делегации был «несогласованным с украинской стороной», говорится на сайте министерства.
«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной цель "визита" — участие в параде оккупационного флота России», — считают в Киеве.
Ранее 28 июля Медведев прибыл Севастополь, где проходит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота РФ.
В воскресенье Медведев прибыл в Севастополь, здесь он посетил торжества по случаю в честь Дня Военно-морского флота. В понедельник. 29 июля, он проведет совещание по нацпроектам, в котором также примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министры просвещения и культуры Ольга Васильева и Владимир Мединский.