Украину возмутила поездка Медведева в Крым

Приезд в Крым премьер-министра России Дмитрия Медведева на парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота РФ вызвал протест с украинской стороны.

Министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением по этому поводу, в котором особо подчеркивается, что визит высокопоставленной российской делегации был «несогласованным с украинской стороной», говорится на сайте министерства

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной цель "визита" — участие в параде оккупационного флота России», — считают в Киеве.

Ранее 28 июля Медведев прибыл Севастополь, где проходит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота РФ.