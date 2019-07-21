Опубликовано видео крупнейшей за год атаки России в Сирии

Сирийские и российские войска предприняли самую крупную атаку за год над городом Хан-Шейхун на юге Идлиба. Об этом сообщает издание Al-Masdar News.

Источники из соседней с Идлибом провинции Хама утверждают, что российские и сирийские силы нанесли более 30 воздушных и ракетных ударов по Хан-Шейхуну. Точечные удары были нанесены по нескольким объектам, контролируемым боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры »).

По информации источника, авиаудары стали ответом на прошедшее незадолго до этого жестокое нападение террористов из ХТШ и группировки «Джейш аль-Изза» на город Мухрада, который в основном населен православными христианами. В этом городе присутствовали консультанты из вооруженных сил России, осуществляющие поддержку Сирийской арабской армии (САА) и проправительственного народного ополчения, у которого в Мухраде находится одна из основных баз.