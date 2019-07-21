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Опубликовано видео крупнейшей за год атаки России в Сирии 

Lenta.ru 36 минут назад
Сирийские и российские войска предприняли самую крупную атаку за год над городом Хан-Шейхун на юге Идлиба. Об этом сообщает издание Al-Masdar News.
Источники из соседней с Идлибом провинции Хама утверждают, что российские и сирийские силы нанесли более 30 воздушных и ракетных ударов по Хан-Шейхуну. Точечные удары были нанесены по нескольким объектам, контролируемым боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).
По информации источника, авиаудары стали ответом на прошедшее незадолго до этого жестокое нападение террористов из ХТШ и группировки «Джейш аль-Изза» на город Мухрада, который в основном населен православными христианами. В этом городе присутствовали консультанты из вооруженных сил России, осуществляющие поддержку Сирийской арабской армии (САА) и проправительственного народного ополчения, у которого в Мухраде находится одна из основных баз.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Конфликты , Армия , Войска , Башар Асад , Джебхат ан-Нусра , Сирия , Хан-Шейхун
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