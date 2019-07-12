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Боевики атаковали российскую базу в Сирии 

Lenta.ru + ещё 7 21 минуту назад
Фото: Reuters
Боевики попытались атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает ТАСС.
Уточняется, что в ночь на 12 июля средства ПВО уничтожили три дрона на безопасном удалении от базы. Пострадавших нет, авиабаза работает в штатном режиме.
Последний аналогичный случай произошел 26 июня. Тогда российские военные отбили атаку боевиков, уничтожив два беспилотника.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Конфликты , Армия , Оружие , Башар Асад , ИТАР-ТАСС , Сирия
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