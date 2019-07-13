Украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины

Подразделения украинских военных пять раз за прошедшие сутки обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в субботу журналистам в оборонном ведомстве республики.

"Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Лозовое, Калиновка и Гурты", — говорится в сообщении агентства Луганскинформцентр.

Уточняется, что огонь велся из минометного, гранотометного и стрелкового оружия.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но его в ту же ночь нарушили украинские силовики. На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 19 июня в Минске ключевым пунктом повестки был вопрос о новом — "хлебном" — перемирии, однако сторонам не удалось прийти к согласию. 2 июля на встрече контактной группы представители Киева и республик Донбасса также не смогли договориться о новом перемирии.