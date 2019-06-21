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Иран получил предупреждение об ударе от США 

Lenta.ru + ещё 8 37 минут назад
Фото: Alex Wong / Getty Images
Иран получил через Оман сообщение в ночь на 21 июня от президента США Дональда Трампа с предупреждением о планируемой американской атаке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Президент США также потребовал от Ирана начать переговоры с Вашингтоном.
«В своем сообщении Трамп сказал, что он против любой войны с Ираном и хочет поговорить по разным вопросам», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что Тегерану было дано время на ответ. Иран же в ответ на угрозы заявил о риске «региональных и международных» последствий в случае удара по стране.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп сначала принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позже передумал. Он уже утвердил удар по ряду целей, включая радары и ракетные батареи. Американский лидер отменил операцию на начальном этапе, когда самолеты находились в воздухе, корабли были на месте, но ракеты еще не были выпущены. Решение было отложено на неопределенный срок.
20 июня в Пентагоне заявили, что атака на летательный аппарат не была ничем спровоцирована. До этого в США опровергали сообщения о сбитом беспилотнике.
Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , США , Дональд Трамп , Пентагон , Иран , Оман , Тегеран
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