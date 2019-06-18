Что будет, если США ударят по Ирану

США оценивают нанесение военного удара по Ирану как реальный способ оказать давление на Исламскую Республику. Эксперты также не исключают, что Соединённые Штаты могут попытаться решить иранский вопрос силой. О том, каким образом могут развиваться события в случае реализации Вашингтоном подобного сценария, — в материале News.ru.

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон , член Комитета по вооружённым силам, заявил, что поддерживает идею военного удара по Ирану после инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе.

Эти неспровоцированные атаки на коммерческое судоходство требуют ответного военного удара, — цитирует Коттона Newsweek.

Коттон привёл прямую параллель с ситуацией «танкерной войны» начала 1980-х годов, когда для защиты судоходства в районе Персидского и Оманского заливов действовала крупная группировка ВМС США и их союзников. По мнению сенатора, американцы могли бы поступить сейчас аналогичным образом для того, чтобы защитить коммерческое судоходство.

Воинственное заявление сенатора подкреплено словами госсекретаря Майкла Помпео о том, что хотя президент Дональд Трамп и выступает против войны с Ираном, в Белом доме рассматривают все варианты действий, в том числе и военный. На этом фоне произведённый 16 июня совместный полёт самолётов F-15 ВВС США и Саудовской Аравии в небе над Персидским заливом был расценён наблюдателями как демонстрация силы и готовности Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке к силовому давлению на Иран. По логике американцев, иранцы атакуют танкеры для того, чтобы взвинтить градус противостояния, который отвлёк бы население от экономических проблем, вызванных возвращением санкций против Тегерана

Двусторонние отношения между США и Ираном обострялись постепенно и достигли своего накала после того, как Штаты напрямую обвинили ИРИ в атаке на два танкера в Оманском заливе. Однако о возможном военном столкновении между Тегераном и Вашингтоном эксперты говорили ещё в мае, когда в регионе была развёрнута авианосная ударная группа ВМС США. Наблюдатели отмечали, что хотя ВВС Ирана состоит в основном из устаревших истребителей, а ВМС Корпуса стражей Исламской революции, которые отвечают за регион Персидского залива, — из патрульных катеров и небольших дизель-электрических подлодок, ограниченные военные действия против ИРИ могут привести к серьёзным потерям среди американских военных. Кроме того, любая серьёзная операция однозначно затянется, что негативно скажется на позициях администрации Трампа накануне президентских выборов 2020 года.

Сейчас, по мнению экспертов американского Института Ближнего Востока (MEI), существует несколько основных сценариев развития событий — в случае если США решатся «давить» на Иран силовым путём. Так, действия США могут ограничиться военным сопровождением гражданских судов в Персидском и Оманском заливе. Однако в случае, если подобная практика «не станет для Ирана отрезвляющей» и атаки на танкеры продолжатся, Штаты могут нанести ограниченный удар по иранским военным объектам на побережье. Также эксперты MEI не исключают масштабной войны, в которую могут быть втянуты Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и, возможно, Израиль, поскольку Иран или подконтрольные ему силы в таком случае нанесут ответные удары по объектам на территории этих стран. В то же время не исключён мирный сценарий, когда Тегеран и Вашингтон не пойдут дальше риторики.

В свою очередь аналитики американского Атлантического совета предостерегают Вашингтон от излишнего давления на Иран, поскольку подобная ситуация лишь увеличивает напряжённость и не приведёт к каким-либо прогрессивным изменениям в иранской внешней политике. Военная операция, по мнению экспертов, в любом случае ограничится действиями в воздухе и на море без нанесения ударов вглубь страны и потому закончится для Ирана неблагоприятно.

Военная операция США против Ирана была бы очень рискованной затеей, и в случае если она действительно будет, скорее всего, Штаты ограничатся ударами по каким-то отдельным объектам на территории Исламской Республики с помощью авиации и крылатых ракет, — предполагает в комментарии News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

Эксперт не исключает другой вариант развития событий — Соединённые Штаты могут продемонстрировать «собственные возможности на союзниках Ирана на Ближнем Востоке».

Например, на йеменских хуситах — удар по ним не затронет непосредственно Иран (связи Тегерана с ними зачастую преувеличены), но будет иметь для США репутационное значение, как жест помощи союзникам на Ближнем Востоке. Не исключено, что совместно с Израилем США нанесут удар по иранским объектам на территории Сирии. Тем более что эта схема уже отработана, — считает Семёнов.

Некоторые отряды шиитского ополчения Ирака входят в Силы народной мобилизации, которые являются частью вооружённых сил страны, и потому США не будут портить отношения с официальным Багдадом и наносить массированные удары по группировкам иракских шиитов, указывает Семёнов.

В свою очередь, по мнению независимого военного эксперта Юрия Лямина , США вряд ли подразумевают под военным ответом Ирану удары по хуситам.

Во-первых, это мало что даст, поскольку связи иранских спецслужб с хуситами незначительны. Во-вторых, Соединённые Штаты и так представляют возглавляемой КСА арабской коалиции разведывательную информацию и оказывают другую поддержку, — считает эксперт.

Сама военная операция США против Ирана видится Лямину вполне реальной, несмотря на то, что развязывать ещё одну на Ближнем Востоке в преддверии президентских выборов не в интересах администрации Дональда Трампа. Потенциально возможен вариант ограниченного конфликта, как уже было между США и Ираном во время так называемой танкерной войны, бушевавшей в конце Ирано-иракской войны, предполагает Лямин и заключает, что проблема здесь в том, что из искры в любой момент может разгореться пламя.