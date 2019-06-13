США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Данный пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, заключенной между странами.

«Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше» — так звучит один из пунктов декларации.

Уточняется, что для реализации совместных целей в оборонной области США и Польша будут обмениваться информацией.

Кроме того, польская сторона обязуется обеспечить инфраструктуру для размещения военных и техники США. Так, на территории страны построят новый аэродром и несколько центров для подготовки бойцов.