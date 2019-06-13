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США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников 

ТК «Звезда» + ещё 13 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Данный пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, заключенной между странами.
США разместят на территории Польши эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующий документ уже подписали лидеры двух стран Дональд Трамп и Анджей Дуда, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
«Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше» — так звучит один из пунктов декларации.
Уточняется, что для реализации совместных целей в оборонной области США и Польша будут обмениваться информацией.
Кроме того, польская сторона обязуется обеспечить инфраструктуру для размещения военных и техники США. Так, на территории страны построят новый аэродром и несколько центров для подготовки бойцов.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Администрация США , Польша
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