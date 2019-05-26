Разведка Счастья не удалась. В ЛНР сбили беспилотник ВСУ

Киевская власть не оставляет попыток за счет нагнетания ситуации на линии соприкосновения в Донбассе решить свои внутренние проблемы. В связи с этим, по мнению представителей Донецка и Луганска, интенсивность обстрелов и различных провокаций со стороны украинских военных не снижается. Украинские силовики активно применяют БПЛА на линии боевого соприкосновения для ведения воздушной разведки и корректировки артиллерийского огня.

«23 мая зафиксирован полет БПЛА 25-й воздушно десантной бригады ВСУ. Беспилотник проводил воздушную разведку позиций подразделений народной милиции в районе населенного пункта Счастье. Благодаря умелым действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции БПЛА противника получил повреждения, отклонился от курса и упал на подконтрольной ВСУ территории», — приводит слова представителя Народной милиции ЛНР издание.

Иван Филипоненко напомнил, что согласно пункту 7 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Однако ВСУ, в нарушении данного положения «Минска-2», регулярно задействуют беспилотники, с целью воздушной разведки местности и корректировки огня.

Ранее представители ЛНР рассказали о том, что подразделения ПВО республики сбили беспилотники ВСУ, проводившие разведку в районе Первомайска, Голубовского, Калиновои Сокольников, и Золотого-5. Всего за апрель-май в ЛНР уничтожили пять БПЛА ВСУ Подобная ситуация наблюдается и в ДНР. Так 18 мая начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что военным республики удалось сбить беспилотный летательный аппарат ВСУ, который они пытались использовать в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) во время работы там наблюдателей ОБСЕ.