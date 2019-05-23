Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пока не будет посылать войска в Персидский залив 

News.ru + ещё 3 58 минут назад
Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов отправить дополнительные войска на Ближний Восток, но пока не видит в этом необходимости. Речь идёт об отправке в район Персидского залива до пяти тысяч американских военнослужащих.
Трамп сообщил, что провёл встречу по данному вопросу и сделал вывод, что усиливать американские войска на фоне напряжённых отношений с Ираном пока не нужно.
"Если это будет нужно, я, конечно, пошлю войска. Иран — очень плохой и опасный игрок. Это страна террора, и мы не будем с этим мириться", — заявил американский лидер на брифинге в Белом доме.
При этом Трамп не отказывается от предложенного плана, он готов встретиться с чиновниками Пентагона, чтобы обсудить его, пишет Reuters.
Ранее News.ru сообщал, что США на фоне обострения отношений с Ираном и слухов о войне двух стран не исключают возможности дополнительной отправки своих военных на Ближний Восток. Пентагон рассматривает запрос ВС об отправке ещё пяти тысяч военных в район Персидского залива.
News.ru: последние новости
Российский вор в законе задержан в Донбассе Глава МИД Ирана: Тегеран не хочет войны Экс-глава ЦРУ выступит перед демократами по ситуации с Ираном
Комментарии
Конфликты , Видео , В мире , Политика , Дональд Трамп , Пентагон , Reuters , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смешная шутка»: Зеленский ответил на петицию об отставке5
«Подробности — в прямом эфире»: О скандале на «Голос. Дети»
Ответный удар: почему Нуланд не пустили в Москву34
175 лет тюрьмы вместо 5: Что ждет Ассанжа1
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского390
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение