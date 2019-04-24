Россия призвала НАТО отказаться от военной активности возле ее границ

"Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море", — заявил он.

Герасимов также призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых «разграничительных линий», снизить противостояние по линии Россия–НАТО, строго руководствоваться «Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО» 1997 года, в котором, в частности, закреплено, что «Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников».