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Россия призвала НАТО отказаться от военной активности возле ее границ 

РИА Новости + ещё 16 13 часов назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия призывает НАТО прекратить военную активность у ее границ для снижения напряженности, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
"Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море", — заявил он.
Герасимов также призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых «разграничительных линий», снизить противостояние по линии Россия–НАТО, строго руководствоваться «Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО» 1997 года, в котором, в частности, закреплено, что «Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников».
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Конфликты , Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Оружие , Политика , Валерий Герасимов , Генштаб , НАТО , РИА Новости , Москва
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