Прорыв не удался: бойцы ВСУ подорвались на своих же минах

При попытке прорваться в ДНР погибли семеро бойцов ВСУ

Часть военнослужащих вышла на минное поле, где произошел подрыв, в результате него трое военных погибли, двое пострадали.

Группа украинских военных при попытке проникнуть в ДНР подорвалась на своих же минах. Об этом рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что вылазка бойцов ВСУ осуществлялась в направлении села Октябрь.

По его словам, около 18:00 по местному времени двумя диверсионно-разведывательные группы по 10-12 человек каждая из состава 79-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады попытались скрытно проникнуть на территорию ДНР. Часть военнослужащих вышла на минное поле, где произошел подрыв, в результате него трое военных погибли, двое пострадали.

При попытке эвакуировать своих раненых сослуживцев погибли еще четверо украинских военных погибли и двое получили ранения.

Безсонов добавил, что во время боестолкновения три ополченца погибли.