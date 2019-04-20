Прорыв не удался: бойцы ВСУ подорвались на своих же минах

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При попытке прорваться в ДНР погибли семеро бойцов ВСУ 

ТК «Звезда» + ещё 18 58 минут назад
Фото: Архив Минобороны Украины
Часть военнослужащих вышла на минное поле, где произошел подрыв, в результате него трое военных погибли, двое пострадали.
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Группа украинских военных при попытке проникнуть в ДНР подорвалась на своих же минах. Об этом рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Он отметил, что вылазка бойцов ВСУ осуществлялась в направлении села Октябрь.
По его словам, около 18:00 по местному времени двумя диверсионно-разведывательные группы по 10-12 человек каждая из состава 79-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады попытались скрытно проникнуть на территорию ДНР. Часть военнослужащих вышла на минное поле, где произошел подрыв, в результате него трое военных погибли, двое пострадали.
При попытке эвакуировать своих раненых сослуживцев погибли еще четверо украинских военных погибли и двое получили ранения.
Безсонов добавил, что во время боестолкновения три ополченца погибли.
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Конфликты , Армия , Видео , В мире , Выборы на Украине
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