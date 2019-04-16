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Трамп обсудил с министром финансов Турции ситуацию с С-400 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: RT на русском
Американский лидер Дональд Трамп и министр финансов Турции Берат Албайрак в ходе встречи в Вашингтоне обсудили поставки Анкаре российских систем С-400.
Как передаёт NTV, турецкий министр после переговоров заявил, что они прошли в конструктивном и позитивном ключе.
Отмечается, что в отношении ситуации с С-400 на встрече был проявлен разумный подход.
Ранее в НАТО назвали закупку Турцией российских комплексов суверенным правом Анкары.
3 апреля США призвали Анкару сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400.
При этом в Турции не исключали, что могут заключить с Россией ещё одну сделку по поставкам ЗРК С-400, если США откажут стране в поставках Patriot.
В Кремле, комментируя возможность новой сделки, отметили, что Москва готова к расширению ВТС с Анкарой.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , Оружие , Политика , США , Дональд Трамп , Берат Албайрак , НАТО , Анкара , Турция
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