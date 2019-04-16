Трамп обсудил с министром финансов Турции ситуацию с С-400

BEYAZ SARAY ZİRVESİ

Bakan Albayrak, Trump ile görüşmenin detaylarını anlattıhttps://t.co/lvskELXnJV pic.twitter.com/RvZN8BDl8z— NTV Para (@NTVPara) 16 апреля 2019 г. Как передаёт NTV, турецкий министр после переговоров заявил, что они прошли в конструктивном и позитивном ключе.

Отмечается, что в отношении ситуации с С-400 на встрече был проявлен разумный подход.

Ранее в НАТО назвали закупку Турцией российских комплексов суверенным правом Анкары.

3 апреля США призвали Анкару сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400.

При этом в Турции не исключали, что могут заключить с Россией ещё одну сделку по поставкам ЗРК С-400, если США откажут стране в поставках Patriot.

В Кремле, комментируя возможность новой сделки, отметили, что Москва готова к расширению ВТС с Анкарой.